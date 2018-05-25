حملة تفتيشية لتوطين محلات المستلزمات النسائية بالرياض

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (عبدالله القرني)

نفذت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة تفتيشية على أكبر المجمعات التجارية في مدينة الرياض لمتابعة التزام أصحاب المحال بتأنيث منافذ بيع المستلزمات النسائية

حملة تفتيشية برعاية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بقرار تأنيث منافذ بيع المستلزمات النسائية. وتطبيق العقوبات على المحال المخالفة .وبشكل سري ومفاجيء تمت الحملة التفتيشية في أكبر المولات التجارية في الرياض

الحملة التفتيشية كانت بمشاركة الجهات المعنية المساندة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعيةكقوة الضبط الإداري والضبط الميداني التابعة لشرطة الرياض ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار .

الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على المحلات التجارية لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل

أثمرت هذه الحملة عن مئة وستة عشر زيارة نتج عنها

عنها تدوين 26 مخالفة ، وخمس استدعاءات لمكتب العمل في مدينة الرياض .

هذه الحملة التي يقوم بها فرع وزارة العمل والسؤون الإجتماعية بالرياض هي لتوطين المحال التجارية وسعودتها وفقا لرؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا:

سعودي يجمع الآلاف من المقتنيات النادرة ويحولها إلى متحف