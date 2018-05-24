سعودي يجمع الآلاف من المقتنيات النادرة ويحولها إلى متحف

أخبار الآن | – مكة المكرمة - السعودية (عماد فؤاد)

يسعى هواة جمع المقتنيات الأثرية في السعودية والتي ترمز للعادات والتقاليد المستخدمة لتعريف الناس بقيمة تلك المقتنيات النادرة التي كان يستخدمها الاسلاف كشاهد على تراث هذه الواحة الجميلة فحول العم مجدوع بيته الى متحف التراث الانساني جمع فيه سننين ممارسته لهوايته في جمع التحف الاثرية.

في هذا المكان وتحديدا في مكة المكرمة بدأ العم مجدوع أبو راس بهواية جمع المقتنيات الأثرية القديمة الى كون بعد عشرات السنين متحف التراث الإنساني

هواية تحولت الى شغف ثم الى متحف ضم عشرات الآلاف من القطع والأدوات القديمة فكان الاستاذ مجدوع يجمع ويحفظ كل ما يقع تحت يديه من قطع أثرية تعود لحقب زمنية مختلفة والى ثقافات متعددة

سالم مجدوع أبو راس المشرف على متحف التراث الإنساني يتحدث لنا عن اقسام المتحف و يشرح عن المصحف القديم من سعف النخل والمكتوب بماء الزعفران ويتحدث عن قسم المخطوطات

جعل الاستاذ مجدوع من غرف منزله ذي الثلاثة طوابق مستوعباً وأجنحة مصغرة تحوي كل جهة منها أقساماً وتقسيمات ضمت مختلف أنواع التراث الإنساني من الملبوسات وأدوات الحرف المهنية القديمة والأدوات الصخرية والحجرية كما جمع أنواع متعددة من أسلحة القدماء وأزياء الحروب القديمة وأضاف قسماً خاصا بالأجهزة الصوتية والمسجلات والتلفونات وأجهزة المنزل كتلك المكواة التي كان يستخدمها أجدادنا لكي الثياب

ويعود بنا المتحف في أحد أقسامه الى عهد الدراسة القديمة من خلال الكتاتيب وعصر الطباعة والكتب القديمة

إضافة الى التراث الإنساني اهتم الاستاذ مجدوع بجمع المقتنيات الإسلامية من الكتب والعملات المعدنية وبعض القطع الخاصة بالحرم المكي الشريف

عند زيارتك لهذا المكان لا بد وأن تشتم عبق الماضي القديم ورائحة الأدوات والقطع الأثرية التي أختلطت بها روائح تاريخ العصور الماضية فحيناً تقف على آثار تعود لعشرات السنين وتلمس بعدها أسلحة تجاوز عمرها مئآت السنين

احمل في يدي الان قدح جاهلي قديم يعود تاريخه لأكثر من ألف عام وهو نموذج بسيط فقط مما يحويه هذا المتحف من آثار قديمة يعود تاريخها لآلاف السنين .

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