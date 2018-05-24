أحدث التقنيات الحديثة لعلاج ديسك والام الظهر بأقل تدخل جراحي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

ديسك الظهر هو عبارة عن قرص يوجد بين كل فقرتين من فقرات العمود الفقري، وظيفته الأساسية حماية العمود الفقري من الصدمات وامتصاصها، وهذا القرص بدوره يحوي مادّة ليّنة تشبه الجلاتين، وهذا الديسك أو القرص محاط بحزام خارجي يمنع تحرّك القرص أو انزلاقه من مكانه، كما يحفظه من الضغط على النخاع الشوكي أو الضغط على الأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي.

ونتيجة لسلوكياتنا التي نتبعها في هذا العصر سواء كانت في الجلوس المستمر وراء المكاتب أو النوم بشكل خاطئ أو حتى عدم النوم بشكلٍ كافٍ بالإضافة إلى اتباع نظامٍ غذائي غير متوازن والذي يفتقر إلى العديد من العناصر

الغذائية المهمة أو بسبب الحركات السريعة والفجائية التي نقوم بها أو حتى نتيجة للضغوطات العصبية فجميعها سوف تؤدي إلى العديد من المشاكل والآلام في مناطق متعددة من الجسم ومن أكثر الأمراض التي يعاني منها الأشخاص هي الديسك والذي يأتي على ثلاثة أنواع وهي: الانزلاق الغضروفي العنقي الانزلاق الغضروفي الصدري بالإضافة إلى الانزلاق الغضروفي القطني (ديسك الظهر)

وشرح إستشاري جراحة العصاب والدماغ والعامود الفقري الدكتور هيثم العقيلي عن أحدث التقنيات الحديثة لعلاج ديسك والام الظهروالتي تكون بأقل تدخل جراحي

وأن العملية بسيطة وتتم من خلال فتحة بسيطة خلف الرقبة لأمر الذي يفيد من الناحية التجميلية فهي لا تتسبب بأي تشوهات.

ويستطيع المريض ان يغادر المستشفى بعد اربع وعشرين ساعة ولا يوجد اي مضاعفات كما اضاف ان هذه التقنية معتمدة من قبل مؤسسة FAD الأمريكية

وأكد أن نسبة الشفاء تتجاوز 95%، فيما تقترب نسبة المضاعفات للعملية من الصفر، كما أن المريض يمكنه استئناف حياته الطبيعية خلال أقل من أسبوع، على عكس العمليات الجراحية التقليدية لعلاج ديسك الرقبة.

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