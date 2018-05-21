امراض المسالك البولية وعلاجها بالتقنيات الحديثة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (د.عبير عبدالله)

من أكثر الأمراض التي تصيب الجهاز البولي هو التهاب المسالك البولية، ويصيب عادة النساء بشكل أكبر من الرجال.

وأشار الطبيب الأستاذ الدكتور / محمد عبدالحفيظ إستشاري مناظير المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم في مستشفى زليخة أن التهاب المسالك البولية هي من مشاكل جهاز البولي الاكثر انتشاراً

وهناك الكثير من الأسباب ا التي تسبب التهاب المسالك البولية

وأولاً وجود إغلاق في المجاري البولية كالتشوهات الخلقية مع تواجد حصى في البروستاتا، كما قد يكون السبب هو عدم تفريغ المثانة بشكل كلي من البول لفترات طويلة الى جانب حصر البول.

ومن مشاكل الجهاز البولي الاكثر انتشاراً نذكر قلة شرب السوائل الأمر الذي يقود بشكل أو بآخر الى التهاب المسالك البولية، والى جانب هذا السبب نذكر التدخلات الجراحية كاستخدام الأنابيب لقسطرة المثانة وإخراج البول منها.

وأيضاً الشلل وإصابة العمود الفقري فهما من أبرز أسباب التهاب المسالك البولية ومعهما الحمل وأمراض نقص المناعة والسكري واستعمال موانع الحمل...

وأشار ايضا الى بعض العلاجات الحديثة لجراحات للمسالك البولية وهي :



1_جراحة حصى الكلى

هناك معالجة متقدمة لحصى الكلى, مع التركيز على التقنيات الأقل تدخلاً جراحياً, حتى لأكبر الحصى.

معظم الإجراءات للحصى ذو الحجم الصغير تتم في نفس اليوم للجراحة, مما يتيح لك المزيد من المرونة والعودة السريعة للعمل وغيرها من الأنشطة اليومية. هناك ثلاث تقنيات رئيسية لجراحة حصى الكلى, واختيار التقنية يعتمد على عوامل متعددة, بما في ذلك حجم ونوع الحصى, الأدوية التي تتناولها, و أي مشاكل طبية أخرى وتفضيل المريض لأي تقنية.

2_جراحة البروستات

الجراحة هي الخيار المشترك لعلاج سرطان البروستات إذا لم يكن قد أنتشر خارج غدة البروستات. النوع الرئيسي من العمليات الجراحية لسرطان البروستات هو استئصال البروستات. في هذه العملية, يقوم الجراح بإزالة غدة البروستات بأكلمها بالإضافة إلى بعض الأنسجة المحيطة بها, بما في ذلك الحويصلات المنوية. استئصال البروستات يمكن أن يتم بطرق مختلفة.

3_جراحة الخصية

يتم تنفيذ جراحة الخصية عادة للأسباب التالية: عدم نزول الخصيتين (عملية انزال الخصية ), تصحيح إلتواء الخصية. لعلاج سرطان الخصية الذي قد يتطلب إزالة الخصيتين ( استئصال الغدد التناسلية ) أو الخصيتين ( استئصال الخصية ), لعلاج الإصابات في الخصيتين و لتصحيح ثنائية الجنس.