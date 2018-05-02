رئيس البرلمان العراقي يدعو لليقظة ومنع عودة فلول داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأجهزة الأمنية الى اليقضة والحذر ومنع فلول داعش من العودة على خلفية الهجوم الذي إستهدف منطقة الطارمية شمالي بغداد و أدى الى مقتل وإصابة 20 مدنياً.



وقال الجبوري خلال لقائه وجهاء عشائر في بغداد إن على الجميع الوقوف مع القوات الأمنية بوجه تنظيم داعش و منع عودة فلوله للتأثير على وضع البلاد الأمني وإستقرارها.

و أدان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاحداث التي شهدتها منطقة الطارمية شمالي بغداد داعياً في الوقت ذاته الاجهزة الامنية وقياداتها الى مزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الامني في بغداد والمحافظات.

و قال الجبوري إنه يدين الاستهداف الارهابي الذي إستهدف أهالي قرية 14 رمضان التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد , مضيفاً أن الاستهداف الاجرامي يعد دليلاً واضحاً على محاولات فلول داعش الجبناء في زعزعة الوضع الامني المستقر الذي تحقق بتضحيات وبسالة القوات الامنية العراقية التي دحرت الارهاب وأنهت وجوده من البلاد.

و اشار الجبوري الى أن هذه العمليات الجبانة تعبر عن الفكر المريض والحقد الدفين لهذا التنظيم الذي يريد دق إسفين الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب العراقي , مشدداً على أن يقظة العراقيين وحسهم الوطني أثبت فشل كل المحاولات الغادرة تجاه النسيج الاجتماعي المتماسك.

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