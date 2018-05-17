اللامي: رصدنا آلاف الأخطاء في العديد من مراكز الإقتراع

أخبار الآن | بغداد - العراق (وسام يوسف)

أعلنت نقابة المحامين العراقيين أنها ستقدم شرحا تفصيليا لمفوضية الانتخابات عن آلاف الأخطاء التي رصدتها في العديد من مراكز الاقتراع بعموم محافظات العراق.

وقالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي لأخبار الآن إن أكثر من 2500 مراقب من المحامين إنتشروا في عموم محافظات العراق لمراقبة الانتخابات التشريعية سجلوا آلاف الخروقات خلال عملية الإقتراع.

يأتي ذلك فيما حاصر مسلحون مركز اقتراع في كركوك بسبب رفضهم لنتائج الإنتخابات البرلمانية التي سيتم الإعلان عنها خلال يومين..

ووفق المفوضية العليا للانتخابات في العراق فإن هناك جهات سياسية لم تسمها وجهت تهديدات لبعض موظفيها، داعية أجهزة الأمن إلى توفير الحماية من أي تهديدات , معتبرة موظفيها في كركوك بحكم الرهائن لدى المسلحين.

ووفقا لنتائج أولية، فقد حلت قائمة "سائرون" التي تضم بشكل أساسي أنصار الصدر والحزب الشيوعي، في المركز الأول بحصولها على 54 مقعدا في البرلمان من أصل 329، وحلت قائمة "الفتح" برئاسة هادي العامري في المركز الثاني بـ47 مقعدا ولائحة إئتلاف النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمركز الثالث بـ43 مقعدا.

وأدلى الناخبون في العراق وإقليم كردستان بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم في البرلمان العراقي، وجرت عملية التصويت في أجواء أمنية مستقرة نسبيا، خرقها إنفجار تبناه داعش في كركوك وأودى بحياة 3 أشخاص.

وهذه الانتخابات هي الأولى في البلاد منذ هزيمة داعش العام الماضي على يد قوات عراقية مدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا.

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