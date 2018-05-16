شوارع مصر على موعد مع السيارات الكهربائية

أخبار الآن |القاهرة-مصر-رمضان المطعني (خاص)

هروبًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الناتجة عن عملية حرق المواد البترولية بالسيارات، توجه العالم نحو السيارات الكهربائية، بهدف الحد من 60% من هذه الانبعاثات بحلول عام 2050، وفى هذا الاتجاه انضمت مصر إلى الدول التى تتيح بنية تحتية للسيارات الكهربائية للمساهمة فى هذا التحول..

تتخذ مصر خطوات واضحة نحو تحويل صناعة السيارات إلى الشق الكهربائي الذي يعد الأكثر ميلًا للمحافظة على البيئة وسلامتها بشكل واضح قرار أعلنت عن وزارة الصناعة المصرية من خلال السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة .المزيد مع مراسلنا من القاهرة رمضان المطعني .



تحول تشهده سوق السيارات المصرية بإصدار الحكومة قرار باستيراد السيارت الكهربائية وتكليف احدى الشركات المصرية لتسويق تكنولوجيا السيارات وإدارة نقاط الشحن بستثمارات تصل لنحو 65 مليون جنيه مصري، وعن هذه التجربة يحدثنامحمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة تسويق السيارات



بدأنا المرحلة الأولى من البنية التحتية في ابريل الماضي في سبع محافظات مصرية والمرحلة الثانية تستهدف الدلتا والساحل والشمالي اما المرحلة الثالثة تنتهي بحلول عام 2020 بانشاء 365 مكان للشحن على مستوى الجمهورية

وائل أقدم على شراء أول سيارة كهربائية ولم يخشى التجربة في مصر وللشحن يذهب إلى أقرب نقطة موجودة في الأماكن المتوفرة، ويحكي لنا عن تجربته، اقوم بشحن سيارتي في المنزل او المولات التي يتوفر بها نقاط الشحن وتستغرق حوالي 6 ساعات اما الشحن السريع بالنزينة يستغرق حوالي 30 دقيقة عن طريق الكارت الذي توفره الشركة..

مميزات السيارة الكهربائية مقارنة بنظيرتها التي تسير بالبنزين من حيث تكلفة شحن السيارة حيث تترواح من 50 لـ60 جنيهًامصريا تكفي السيارة لرحلة نحو 300 كيلو مترا وتبدأ أول صيانة للسيارات الكهربائية بعد 90 الف كيلو متر، ويوضح وائل يسري مالك احد السيارات الكهربائية

هذه السيارة مريحة للغاية بالنسبة لسيارات البنزين هنا لا يوجد ناقل سرعات وبالنسبة لوسائل الامان فهي تتمتع بالثبات والسرعة الفائقة ففي خلال عشر ثواني اصل الى سرعة 100 كيلو وسيارات اخرى تصل الى 100 كيلو متر خلال 3 ثواني وهي مراقبة بالكاميرات لتتمكن من التوقف ذاتيا بالفرامل بديلا عن السائق، كما تتمتع بضمان للبطارية لـ8 سنوات وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها نسبيًا فإن الشركة تتوقع أن تلقى السيارات الكهربائية رواجًا كبيرًا في السوق المصري نظرا لانخفاض تكلفتها.



خطوات أولى متسارعة نحو استخدام الطاقة النظيفة تخطوها البلاد فبحلول عام 2020 تنتشر محطات شحن السيارات الكهربائية في محتلف المناطق لتكون مصر هي الاولى في شمال افريقيا استخداما لتلك السيارات .



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