محتجون البصرة: تجار إيران يحظون بالتمييز بينما نتحمل حصارهم

أخبار الآن | البصرة - العراق (غرفة الأخبار)

تظاهر العشرات من التجار العراقيين وأصحاب الشاحنات في البصرة جنوبي العراق إحتجاجاً على تمييز يواجهونه من قبل بعض المسؤولين في المنافذ الحدودية لصالح البضائع الداخلة من إيران.



و طالب متحدث بإسم المتظاهرين بتخفيض الضرائب على البضائع التي يوردها التجار العراقيون من دول العالم وعدم تمييزهم عن تلك التي توردها إيران الى العراق , مشيرين الى أن هناك مسؤولين يميزون التجار الإيرانيين بينما يتحمل العراقيون تبعات الحصار الإقتصادي المفروض على إيران.

و يطالب المتظاهرون بتخفيض ضريبة المبيعات التي قررت وزارة المالية زيادتها بعد تأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية الى 5% أسوة بمعدل الضرائب الذي كان معمولاً به في السابق.

من جهتهم قال مسؤولون في المنافذ الحدودية العراقية إن مطالب المتظاهرين تركزت على تخفيض ضريبة البضائع المستوردة التي قررت وزارة المالية رفعها من 5% الى 15% وإعادتها الى القيمة السابقة والتي تشمل خصوصاً السيارات والأجهزة الكهربائية.

من جهة أخرى ذكر مسؤولون محليون في البصرة أن مجلس المحافظة يرفض أي قرار له إنعاكسات سلبية على المواطنين ومنها قرار زيادة ضريبة المبيعات , موضحين أن الدولة بحاجة الى الضرائب والجباية للتخفيف من حدة الضائقة المالية لكن يجب تقنين الضرائب وعدم فرضها عشوائياً بشكل يثقل كاهل المواطنين الفقراء.

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