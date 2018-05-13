دراسة بريطانية تكشف عن المسببات الحقيقية لمرض السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

كشفت دراسة بريطانية زيادة كبيرة في جهل مسببات مرض السرطان، مع الكشف عن المسببات الحقيقية لهذا المرض مثل سبل تجنبه البسيطة والتي تتضمن التحول إلى نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، والتي تجنب الإصابة بأربع أنواع من أصل عشرة من مرض السرطان.

كشفت دراسة بريطانية زيادة كبيرة في جهل مسببات مرض السرطان، مع الكشف عن المسببات الحقيقية لهذا المرض مثل سبل تجنبه البسيطة والتي تتضمن التحول إلى نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، والتي تجنب الإصابة بأربع أنواع من أصل عشرة من مرض السرطان.

وتأتي المتابعة الدورية والكشف الدورى وأهمية التشخيص السليم لكى نتوصل لعلاج سليم تصل من خلاله بعض الحالات للشفاء التام من المرض.

وأهمية انتشار ثقافة الكشف المُبكر

وضرورة الحفاظ على الوزن المثالى حيث أن البدانة من أخطر عوامل الإصابة بالسرطان بعد التدخين.:

وتناول الطعام الصحي من (الفواكهوالخضار) والقليل من اللحوم الحمراء، والإبتعاد عن الأطعمة الجاهزة (السريعة) وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إذا يحافظ النشاط البدني على وزن صحي والتوقف عن التدخين.

اقرأ أيضا:

تعرف على بكتيريا نصف سكان الأرض مصاب بها