نيجرفان البارزاني: لن تنجح حكومة بغداد بدون مشاركتنا

أخبار الآن | أربيل - كردستان العراق (وسام يوسف)

قال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني إن الحكومة العراقية المقبلة لن تنجح بدون مشاركة الكرد وفي صناعة قراراتها.



و أضح نيجرفان البارزاني عقب إدلائه بصوته في إنتخابات أن أي طرف لن يتمكن من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بدون تحالفات.

و قال نيجرفان البارزاني إن الحكومة المقبلة لن تنجح بدون مشاركة الكرد , و بعد كتابة الدستور تصورنا بأن مرحلة جديدة ستبدأ في العراق ولكن ذلك لم يحدث، فمشاكلنا مع بغداد ليست على المناصب بل هي على حقوق شعبنا وعلى تنفيذ المادة 140 وتوزيع الواردات بشكل عادل على الجميع، ونرجو ان نتعلم درساً من السنوات السابقة لحل جميع المشاكل العالقة بيننا في المستقبل، ونحن مستعدون لطي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة ".



و دعت المفوضية العليا للانتخابات في العراق نحو 24 مليوناً ونصف مليون ناخب للاشتراك في الانتخابات موزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية بينهم ثلاثة ملايين ونصف مليون ناخب دعوا الى الانتخابات للمرة الأولى إضافة الى نحو مليون ناخب في خارج العراق.

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