ناخبو الفلوجة: نأمل تحسن واقع مدينتنا المتضررة من داعش

أخبار الآن | الفلوجة - العراق (حسام الأحبابي)



أكد ناخبون من الفلوجة غرب بغداد للإنتخابات العامة أن مطالبهم التي يأملون تلبيتها من الحكومة العراقية المقبلة لاسيما في هذه المدينة التي تضررت من الإرهاب الذي مارسه تنظيم داعش فيها.



و شدد مواطنون على ضرورة عدم هدر الناخبين لأصواتهم على الرغم من صعوبة التنقل في الفلوجة , بينما شكا ناخبون من تأخير وعطل بعض أجهزة الإقتراع الألكترونية الخاصة بعد وفرز أوصات الناخبين.

الى ذلك ذكر مراقبون وممثلو كيانات سياسية في الأنبار غربي العراق أنه تم منعُ ناخبين من الدخول الى مركز الخليج الإنتخابي في منطقة حي الجولان شمالي المدينة حيث أبلغهم موظفون و ممثلو كيان سياسي بأن هذا المركز مخصص للتصويت فقط لأحد اهم الشخصيات المتنفذة في محافظة الأنبار, و أن من لا يختاره خلال الغدلاء بصوته في الإنتخابات فلن يتم السماح له بالدخول الى المركز الإنتخابي.



و يتعين على القوائم الفائزة تشكيل إئتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.



ودعت المفوضية العليا للانتخابات حوالي24 مليونا ونصف مليون ناخب للاشتراك في الانتخابات موزعون على18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة إنتخابية بينهم ثلاثة ملايين ونصف مليون ناخب تمت دعوتهم الى الانتخابات للمرة الأولى إضافة الى نحو مليون ناخب في خارج العراق.





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