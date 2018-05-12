مراقبون دوليون: عطل بعض الأجهزة الإلكترونية في العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (وسام يوسف)

ذكر مراقبون محليون و دوليون للإنتخابات في العراق أن بعض عمليات الإقتراع كانت متلكئة وشهدت بعض المشاكل الفنية والتقنية.



و نقل مراسل أخبار الآن عن المراقبين قولهم إن أعطالاً أصابت بعض أجهزة الإقتراع لألكترونية لاسيما في محافظتي ديالى وصلاح الدين وبعض مدن إقليم كردستان العراق.

هذا و شكا ناخبون في بغداد منعهم من الإدلاء بأصواتهم من قبل بعض المراكز لإنتخابية بداعي حملهم بطاقات إنتخابية قديمة قالوا إنه تم إبلاغهم مسبقاً بأنها تعمل.

كما أكد ناخبون في البصرة أن تغيير الفاسدين وسراق المال العام هو المطلب الرئيسي وأملهم في هذه الانتخابات , مضيفين عقب إدلائهم بأصواتهم أن ما وصفوه بسلة المهملات موجودة وبالإمكان وصع الفاسدين فيها حتى لو تمكنوا من الوصول الى السلطة أو البرلمان.

كما أكد ناخبون في كركوك أنهم أعطوا أصواتهم الى الوجوه الجديدة من أجل التغيير ومنع صعود الفاسدين مرة أخرى الى السلطة , و,أضافوا أن عملية التصويت جرت بشكل آمن من دون التأثر بحظر التجول في مناطق المحافظة.

وفي مدينة الفلوجة مُنع ناخبون من الدخول الى مركز الخليج الإنتخابي في منطقة حي الجولان شمالي المدينة وأبلغهم موظفون وممثلو كيان سياسي بأن هذا المركز مخصص للتصويت فقط لمحافظ الأنبار , وأن من لا يصوت للمحافظ فلن يتم السماح له بالدخول الى المركز الإنتخابي.

هذا وذكر مواطنون في مدينة تكريت شمال بغداد أن بعض المراكز الإنتخابية فتحت متأخرة بنحو ساعة أمام الناخبين لكنهم قالوا إن التصويت جرى بإنسيابية على الرغم من التلكؤ في بعض الأجهزة الألكترونية.



اقرا ايضا

العبادي يأمر بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام الطيران

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر من هجمات على مراكز الاقتراع

العراق يعلن قتل انتحاريين خططا لاستهداف مراكز الإقتراع

بعد هزيمة داعش.. العراقيون ينتخبون برلمانهم (صور)