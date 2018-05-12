كوبيتش: الأزمات يجب أن لا تعيق حكومة عراقية حميدة

أخبار الآن | بغداد - العراق (وسام يوسف)



قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش أن خيبة الأمل من الأزمات وسوء الإدارة والممارسات الفاسدة في الماضي يجب أن لا تكون عائقاً أمام العراقيين لتشكيل حكومة حميدة تمثلهم.



وذكر كوبيتش أن العراقيين أمام مسؤولية جماعية لبناء دولة يتمتع فيها الجميع بحقوق ومسؤوليات متساوية وبالعدالة والحماية لحقوقهم الإنسانية من خلال محاربة الفساد والهدر بالمال العام ونظام المحسوبية القائم على المحاصصة الطائفية.

ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات ستة آلاف و 990 مرشحا بينهم ألفان وإحدى عشرة امرأة موزعون على سبعة وثمانين ائتلافا وقائمة ..



أما مراكز الانتخاب فيبلغ عددها ثمانية الاف و959 مركزا يتم التصويت فيها عبر الإقتراع الألكتروني حيث تم توزيع قرابة إحدى عشرة مليون بطاقة إنتخابية.



وبإمكان نحو مليون نازح داخلي التصويت عبر البطاقة الإنتخابية، فيما صوت أكثر من ربع مليون ناخب يسكنون مخيمات للنازحين في166 مركزاً إنتخابياً تتوزع على70 مخيماً في ثماني محافظات.



هذا و يبلغ عدد المقاعد النيابية 329 مقعدا بينها تسعة للأقليات ممثلة بالمسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والاكراد الفيلية كما تم تخصيص83 مقعدا للنساء.

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