فيصل العبادي: أوضاع أبي صيدا مستقرة والتصويت لم يتأثر

أخبار الآن | ديالى - العراق (وسام يوسف)

أكد قائد شرطة ديالى فيصل العبادي أن قذائف سقطت على أجزاء من ناحية أبي صيدا التابعة للمحافظة الواقعة شمال شرق بغداد لكن تمت السيطرة عليها حيث لم تتأثر عمليات الإقترعا بعد أن جرى إسكات هذه القذائف وملاحقة المتورطين بتنفيذها , مضيفاً أن إجراءات تأمين عملية التصويت في الإنتخابات البرلمانية سرت بشكل جيد و إنسيابية عالية.



هذا و أعلن مسؤولون محليون في محافظة ديالى تنفيذ عملية تمشيط ضد خلايا داعش الارهابي في المناطق الحدودية بين صلاح الدين وديالى بالتزامن مع الاقتراع العام.

وقال رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي إن القوات الأمنية شرعت بعملية تمشيط وقصف بالهاونات والراجمات ضد خلايا داعش الارهابي وتحركاتها في مناطق حاوي العظيم والمطيبيجة والمناطق الاخرى الحدودية بين ديالى وصلاح الدين.



وأضاف العبيدي أن الهدف من عملية التمشيط شل حركة العدو وضمان الاستقرار وإجراء الانتخابات في مناطق وقرى ناحية العظيم بانسيابية عالية.

وكانت القوات الأمنية قد أحبطت تعرضا ومحاولة تسلل لخلايا داعش الارهابي شمال وشمال شرقي ديالى فيما أصيب 3 أشخاص بسقوط قذيفة هاون على منزل في إحدى قرى ناحية جلولاء بالمحافظة.

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