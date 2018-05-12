الرياض عاصمة الإعلام العربي

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (خاص)



في حوار خاص للكاتب السعودي خالد السليمان مع أخبار الآن قال: أشيد بقرار وزاراء الاعلام العرب باختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي لما لها من رمزية ودلالات كبيرة، فاختيار عاصمة الاعلام العربي يدلل على اهمية ومكانة وحجم السياسة السعودية في احداث المنطقة، والنهج الذي يراه الاعلام السعودي بكل وسائله ويدل على أن هناك مراجعة شاملة للاعلام العربي والسعودي.

واختيار الرياص مقر القرار العربي لان الرياض استشعرت بالاخطار المحدقة بالمنطقة فحاربت الارهاب الحوثي وغيره من انماط الارهاب في المنطقة ونتائج الاحداث في سوريا، والتدخل الايراني بشكل موازي لكل هذه التوترات في المنطقة استدعى لان يكون الاعلام أيضا سلاحا قويا يدافع عن مصالح المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والمواقف العربية والاسلامية السمحاء ايضا فالمملكة تحتضن الحرمين الشريفين وهذا ما يعزز الدور الرائد الذي تقوده المملكة للعالم الاسلامي.

ولاشك ان الاعلام السعودي بقوته ومتانته ونهجه الشفاف والراقي ينقل للعالم الوجه الحضاري للأمة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان و اشيد بدور وزير الاعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والاعلام الذي حقق العديد من الانجازات والمكاسب للاعلام السعودي على المستويات الداخلية والاقليمية والدولية .



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