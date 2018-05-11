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ملايين الجوعى في في دول الشرق الأدنى نتيجة الصراعات

أخبار الآن | روما - ايطاليا

قال نبيل جانجي نائب ممثل الفاو الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقي وسكرتير الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر فاو للشرق الأدنى لأخبار الان إن المؤشرات الأخيرة من الارقام و الإحصاءات تُسبب قلقا كبيرا لمنظمة فاو بعد تجاوز عدد  الجوعى 40 مليون شخص  ..

و أضاف أن أكثر من 28 مليون جائع  في منطقة الشرق الادنى ناتجة ٌ عن  النزاعات و الصراعات و سوء استخدام الاراضي بسبب هجرها ..
 
يعاني أكثر من مليون 28 شخص في مناطق النزاعات و الصراعات  و هذه رقم غير مقبول و خصوصا بعد النشرات  الايجابية التي رصدناها بعد 2011

في مناطق النزاع و الصراع و التهجير كلها عوامل تؤثر  على انعدام الامن الغذائي في منطقتنا 

و هناك عوامل تؤثر على العالم أجمه مثل التغير المناخي و التربة و السيول و لكن منطقتنا للاسف هو الصراعات و بالتالي هجر الاراضي التي تؤثر على  منظومة الغذاء العالمي 

بالاضافة الطلب من الدول  تخفيف  حالة  النزاع و القلاقل الموجودة في هذه المناطق و نطالب بمساندة المجتمع الدولي مع العمل مع الدول الاعضاء في المنظمة  على مستوى فردي او اقليمي على إدخال النظم الغذائية الجديدة مثل التحول الزراعي و  الزراعة المائية تساهم في زيادة منظومة الغذاء في هذه المناطق.

 

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