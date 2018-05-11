الرياض عاصمة القرار العربي

أخبا الآن | القاهرة - مصر (خاص)

الفائز بجائزة التميز الاعلامي العربي كافضل مراسل حربي لعام 2018 وتتويجه بحضور وزراء الاعلام العربي في مقر جامعة الدول العربية

في حوار خاص لناصر حبتر مع أخبار الآن قال: ان اختيار الرياض عاصمة الاعلام العربي يؤكد ان الرياض عاصمة القرار العربي وبالتالي هي فخر لكل مواطن سعودي ولكل ابناء العروبة والمسلمين المناصرة لحقوقهم

وافتخر بحصولي على جائزة افضل مراسل حربي فهذا من فخر بلادي وقيمة كبيرة لي ولكل الزملاء في العمل الصحفي واهديه لسيدي خادم الحرمين الشريفين والى ولي عهده الامين ولكل الجنود المرابطين على حدود الوطن ولكل الزملاء .

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