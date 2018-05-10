العراقيون في لبنان يأملون تغيير واقع البلاد الى الافضل

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وسام يوسف)

هذا وإنطلق تصويت المغتربين العراقيين في الخارج للانتخابات البرلمانية بإفتتاح المراكز الانتخابية أبوابها في خمسة عشر بلدا حول العالم.

و توافد العشرات من العراقيين القيمين في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة وهم يأملون أن تفضي الى حكومة جديدة تجلب الإستقرار في العراق خاصة بعد هزيمة داعش.

ويحق لأكثر من ٨٥٠ ألف عراقي مغترب الإدلاء بأصواتها في خمسة عشر بلداً حول العالم و إختيار ممثليهم للبرلمان العراقي خلال يومي الخميس والجمعة قبل أن ينطلق التصويت العام في الانتخابات في العراق يوم السبت المقبل.

وجرت في بغداد ومحافظات العراق الاخرى عملياتُ التصويتالخاص التي تشمل المغتربين ومنتسبي القوات الأمنية والعسكرية العراقية والبيشمركة والسجناء لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

هذا ويستمر التصويت الخاص في الانتخابات العراقية حتى الجمعة قبل الإقتراع العام السبت المقبل حيث شمل مليوناً ومائتي ألفَ ناخب لكن تم توزيع أكثر من سبعِمائةِ الف بطاقة من المجموع الكلي للبطاقات.

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