الأمل يعود لمدينة الباب بعد تحريرها من داعش

أخبار الآن | الباب - سوريا

بعد تحرير مدينة الباب من داعش استطاع الأهالي العودة إلى حياتهم الطبيعية و عادت لعبة كرة القدم الرياضة المفضلة لدى الشباب بعد سنوات من القمع و الترهيب في هذه المدينة ..

أمل جديد لمدينة الباب وأهلها، الذين تحرروا من تنظيم داعش الذي كان يمنع إقامة أي نشاط رياضي في المدينة.

رغم شح الامكانيات وقلة الموارد تم افتتاح ملعب الأمل هو أول ملعب كرة قدم في المدينة، وقد أنشئ بغية تدريب منتخب الباب .واجراء مباريات محلية ..

جاسم المحمد هو حارس نادي الحرية قبل الثورة . فارق مهنته كما فارقها معظم اللاعبين بسبب موقفه السياسي .. يعود مجدداً الى حلمه في كرة القدم

يعمل مدرب فريق الباب على اعادة هيكلة رياضة كرة القدم في المنطقة وخاصة بعد خروج تنظيم داعش منها واجريت اول مباراة ودية بين منتخب حزوان ومنتخب الباب فاز فيها الثاني بفارق هدفين :

ملعب الأمل، بارقة أمل جديدة للاعبين السوريين في المناطق السورية المحررة، فقد أصبح المتنفس الوحيد لهم بعد خروج تنظيم داعش من هذه المناطق التي كانت تحرم الناس من ابسط حقوقهم وهواياتهم.

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