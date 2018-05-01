مستشفى زليخة تحتفي بعام زايد بتقديم لقاحات مجانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

أطلقت مجموعة زليخة للرعاية الصحية النسخة الخامسة من حملتها (مازال في الوقت بقية )التوعوية للوقاية من سرطان عنق الرحم وانطلقت الحملة للمرة الأولى في 2014 وأثبتت فاعليتها الكبيرة في زيادة عدد الفحوصات في مستشفى زليخة

تحتفي مستشفى زليخة بعام زايد بتقديم لقاحات مجانية لسرطان عنق الرحم ل 500 فتاة وفتى في الإمارات العربية المتحدة في إطار حملتها ( مازال في الوقت بقية ) للحيلولة دون ظهور المرض في وقت لاحق من الحياة والوقاية منه

وأشارت إلى أن 30%من النساء يفقدن حياتهن كل عام في الإمارات بسبب سرطان عنق الرحم وتسلط الحملة على دور تعزيز التوعية بأهمية إجراء الإختبارات وأخذ اللقاحات للحد من الوفيات الناجمة عن المرض الذي يمكن الوقاية منه بنسبة كبيرة

وانطلقت الحملة للمرة الأولى في 2014 وأثبتت فاعليتها الكبيرة في زيادة عدد الفحوصات في مستشفى زليخة وتهدف هذه الخطوة لدعم الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لتخفيض الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 18% بحلول عام 2021

ودعما لهذه الحملة قالت سعادة ريم بن كرم (رئيسة اللجنة العليا الكنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية :

نحن مسرورون برؤية الإختلاف الذي أحدثه مستشفى زليخة إنطلاقا من هذه المبادرة التي عملت عاما بعد أخر على تعريف العامه بمدى أهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم في الوقاية منه ويلعب الأطباء دورا مهمها جدا في هذا الأمر عبر توعية النساء حول أهمية الكشف المبكر.

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