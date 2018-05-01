مأساة تفجيري كابول بلسان من عاشوها

أخبار الآن | كابول - افغانستان (شافعي معلم احمد)

قتل 37 شخصا على الأقل، بينهم كبيرُ مصوري وكالةِ الصحافة الفرنسية في أفغانستان، وتسعة صحافيينَ آخرين، في سلسلةِ اعتداءاتٍ وقعت في كابل وفي جنوب البلاد الاثنين.

شير محمد

مصور

سمعت دوي الانفجار الأول الذى وقع على طريق ششداراك (Shashdarak) ، هرعت الى مكان الحادث لتصوير المشهد، كانت حوالي الساعة 09:10 صباحا، عندما وصلت للتو وأنا أصور اللقطات الأولى وقع الانفجار الثاني في ذلك المكان، كنت على مسافة 20 أو 25 متراً. للأسف حوالي 8 أو 9 من زملائنا الصحفيين قتلوا بهذا الحادث بينما جرح ٢٠ آخرون تقريبا.

ابوزار روزي

مراسل صحفي



كانت حوالى عند الساعة 08:30 عندما وقع الانفجار الأول على طريق Shashdarak ، وبعد ذلك وصلنا هنا لتصوير الحادث، وبعد حوالي 20 دقيقة من الانفجار الأول، فجر الانتحاري الثاني نفسه، داعش كانت تستهدف الصحفيين حسب تصريحهم، وكان أكثر الضحايا في هذا الانفجار من الصحفيين.

احمد راشد

شاهد عيان

حوالي مسافة 20 مترا كانت تفصيلني عن مكان الحادث، كنت في الحافلة متوجها الى الجامعة، كنا نعبر الطريق حين سمعنا انفجاراً قويا جدا للأسف افقدنا هذا الانفجار بعضا من أفراد الجيش الوطني الذين أصبحوا بين قتيل وجريح، وبعد الانفجار الأول وصل الصحفيون والقوات الأمنية، وللتو حدث الانفجار الثاني والذي بلغت خسارته 40-45 شخص بين قتيل وجريح.

داوود امين

قائد الامن في كابول



لسوء الحظ هذه العملية الإرهابية أدت الى استشهاد عدد من الصحفيين الأعزاء والمواطنين الذين كانو يعيشون في هذه الشقة، وكذلك المشاة الذين احتشدوا في المكان بعد انفجار الأول، في هذين الحادثين فقدنا ٢٥ شخصا، بينما أصيب ٤٩ آخرون بينهم ٤ من رجال الشرطة .

رامي

موظف حكومة

خرجت من مكتبي في (وزارة التنمية الحضرية والإسكان)لأتناول الفطور مع عدد من أصدقائي، وفجأة وقع الانفجار، سقطت على الأرض ولا أتذكر الكثير عما حدث بعد ذلك، أصبت بكتفي وقدمي، كان المكان مزدحما بالناس قبل وقوعي على الأرض، حاولت أن أتوقف وألقي نظرة حولي لكن لم يكن هناك أحد يتحرك.

د. محمد موسى ظاهر ، مسؤول الاتصال بمستشفى وزير أكبر خان

اليوم استقبلنا ٤٠ شخصا من ضحايا الانفجار في مستشفى وزير خان، من بين هؤلاء الضحايا ١٤ قتيلا نقلت جثثهم إلينا، أما الجرحى من قوات الأمن فتم نقلهم الى المستشفيات الخاصة بعد الانتهاء من الاسعافات الضرورية.

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