انطلاق مؤتمر الخليج لأمن المعلومات في دبي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (ماجد التلمساني)

انطلقت اليوم في دبي فعالياتُ معرضِ و مؤتمرِ الخليج لأمنِ المعلومات في مركزِ دبي التجاري العالمي و تستمرُ لثلاثةِ أيامٍ تُستَعرَضُ خلالَها كلَ ما يتعلقُ بالأمنِ الالكتروني والذكاء الاصطناعي و تطبيقاتِ المدن الذكية.

بهذا الاستعراض الحي للرجل الحديدي الحقيقي انطلقت فعاليات معرض و مؤتمر الخليج لأمن المعلومات 2018 (جيسيك) و الذي افتتحه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، و يعتبر المعرض الفعالية الإقليمية الوحيدة من نوعها المتخصصة بأمن المعلومات، ويتزامن انعقاد دورتها هذه مع "معرض إنترنت الأشياء تحت مظلة "أسبوع تقنيات المستقبل" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام

كوكبة من أبرز خبراء الأمن الإلكتروني الإقليميين والعالميين، بمن فيهم 120 من الجهات العارضة المتخصصة بالأمن الإلكتروني وتقنيات المستقبل مما يزيد عن 80 دولة

على مدى ثلاثة أيام يشهد المعرض لقاء أكثر من 7500 من متخصصي أمن المعلومات للتواصل ومشاركة المعارف وعقد الصفقات التجارية، في حين سيتحدث أكثر من 60 خبيراً عن 100 مسألة مرتبطة بكل ما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات الوطنية للأمن الإلكتروني وتطبيقات المدن الذكية.

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