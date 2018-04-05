جميع مصادر تمويل داعش الداخلية و الخارجية تم قطعها

أخبار الآن | بغداد - العراق - أحمد كريم (خاص)

صرحَ العميدُ الركن يحيى رسول المتحدث باسمِ قيادةِ العمليات المشتركة في لقاءٍ خاص لأخبار الآن أن مصادرَ تمويلِ داعش الداخلية و الخارجية قد تم قطعها و ذكرَ منها سرقة النفط و بيعهِ في السوق السوداء و أخد الاتاوات من المواطنين و التجار في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها

منذ البداية كان عمل القوات العراقية المشتركة قطع مصادر تمويل داعش بكل الطرق حتى ان مصادر التمويل الخارجي تم قطع هذا التمويل و قطع اواصل هذا التمويل لإنهاء الوجود العسكري لداعش

فقطع هذه المصادر اضعفت التنظيم في المناطق التي احتلها

تأتي هذه العمليات بعد قرار مجلس الأمن وافق وزراء مالية الدول الخمس عشرة الأعضاء إلى "التحرك بقوة ودقة لقطع تدفق التمويل" على تنظيم داعش عن طريق منع تهريب النفط والآثار.

و عن طريق اغلاق كافة المنافذ و الطرق الواصلة بين عناصر التنظيم و الجهات الخارجية استطاعت القوات العراقية المشتركة تحقيق النصر و هزيمة داعش.

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