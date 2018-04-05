الرياض تحتضن فعاليات مهرجان الأسر المنتجة لذوي الاعاقة

اخبار الآن | الرياض - السعودية - عبد الله القرني -(خاص)

لم تقف الاعاقة امام فتيات أبدعن في اعمالهن اليدوية و الحرفية ليشاركن في معرض الأسر المنتجة لذوي الاعاقة و مع اختلاف الاعاقات التي لديهن تختلف الابداعات و الطموح

أسرٌ منتجة ولكن هذه المره من ذوي الإعاقة ، تحدينا الصعوبات والعقبات ، حتى أنتجن وأبدعن في مجالاتهن . فهذه سيدة لم تسمع صوتاً في حياتها ، فلم تمنعها هذه الإعاقة من إعمال حواسها الأخرى ، فعيناها تختار ، ويداها تنظمان ، ويكفيها ذوق أحاسيسها في اختيار خرزات عقودها.

وهنا نجود النصار ابنة الثانية عشر ربيعاً ، تعاني من التشتت الذهني ، فقامت بنسج خيوط تشتت ذهنها ، بألوانه الجميلة ، متحديتاً هذه الإعاقة ، بمساهدة من أختها التي لم تتكاسل في مساعدتها وحث همتها عندما رغبة في حياكة صوف معانتها.

في كل أرجاء هذا المكان ، تفوح رائحة الإبداع ، ولعل جمال هذه الرائحة الزكية ، تكمن في خروجها من رحم المعاناة .

لم تمنع الإعاقة هؤلاء من الإبداع في جميع المجالات فالإعاقة الحقيقية هي أن تمتلك كل المقومات ولاتنتج شيئاً.

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