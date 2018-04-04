مدينة مصغرة للتوعية بالممارسات الصحيحة للسلامة المرورية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (عبدالله القرني)



انطلق في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس ملتقى "نحن مستعدون" ، حيث حاكت الإدارة العامة للمرور الواقع بوجود السيارة الذاتية التي تقاد عن طريق ثلاث شاشات عرض تقوم السيدات بالتجربة على الطرق ومعرفة قوانين السلامة المرورية في الطرقات مدينة مصغَّرة على شكل شوارع مصغرة مزوَّدة بكافة التفاصيل المرورية التي توفر لرواد وزوار الملتقى التعرف إليها عن قرب مع شرح عملي مبسط يهدف إلى نشر التوعية بطرق مبتكرة ونماذج مشوقة بالممارسات الصحيحة للسلامة المرورية،

تم تجهيز أرض المعرض لنقل الواقع العام في الطرق داخل القاعات من خلال تصاميم وديكورات مبتكرة بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص التي تعمل وتنتمي إلى قطاع السلامة المرورية بشكل مباشر، أو غير مباشر.

تشارك في الملتقى أكثر من 50 شركة، تقدم التوعية، تفعيلاً لواجبها الإجتماعي ، إضافة إلى نخبة من الشركات من قطاعات متنوعة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور .

خطوة مهمة لنشر قواعد السلامة المرورية وتوعية المرأة بكل الجوانب المتعلقة بالقيادة بطريقة تفاعلية مشوقة



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