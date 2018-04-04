المعركة مع داعش باتت معركة استخباراتية

أخبار الآن | بغداد - العراق - أحمد كريم (خاص)

لقاءٍ حصري مع أخبار الآن قال العميدُ الركن يحيى رسول المتحدثُ باسمِ قيادةِ العمليات المشتركة إنهُ تمَ بالفعل هزيمة داعش عسكريا على الأرض و انهاءُ سيطرتهِ على الأراضي و ما تبقى هو مطاردةُ الفلول و ذلك يستلزمُ تعاونا وثيقا بين الأجهزةِ الاستخباراتية العراقية و قيادةِ العمليات المشتركة لمنعِ ايِ عملياتٍ ارهابية منفردة يقومُ بها من تبقى من اعضاءِ داع

فبعد تحقيق النصر العسكري على داعش في كافة المدن العراقية أصبحت المهمة الأساسية لدى القوات العراقية المشتركة هو تكثيف الجهد الاستخباراتي و ملاحقة و متابعة ما تبقى من ارهابيين من فلول التنظيم

لذلك جميع الاجهزة الاستخباراتية العراقية بكل مسمياتها مستمرة بعمليات المراقبة و الاستطلاع بغرض تدمير ما تبقى من هذه الفلول بالتنسيق مع القوات العراقية البرية و القطاعات المشتركة العراقية

حيث ان هناك عمليات تفتيش و مداهمة في الكثير من المناطق و نستطيع ان نقول ان المعركة الان تحولت من عسكرية على الأرض إلى استخباراتية

بمعنى أن داعش لن و لم يعود للسيطرة على اي منطقة او قرية او قصبة أو مدينة الان العمل و الجهد هو استخباراتي

التحدي الذي أمامنا هو استخباراتي بامتياز

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