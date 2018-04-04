المري: هناك تقارير نصدرها سنويا للإرتقاء بالقطاع الإعلامي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

وجهت رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المرّي دعوة للمجتمع الإعلامي، للمشاركة في وضع تصورات لمستقبل دور الإعلام.

وأكدت أن التطورات السريعة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات العشر الماضية، خلّفت بصمات واضحة على إعلامنا العربي.

شددت المرّي على أهمية الموضوعات التي يطرحها المنتدى على طاولة النقاش، وتدور حول علاقة الإعلام بالمتغيرات الحاصلة في محيطنا العربي، لافتة إلى أن "الإعلام كان حاضراً فيها.. تأثيراً وتأثّراً".

وأشارت المري إلى محاولة المنتدى التوصل إلى تصورات واضحة، لأبعاد علاقة التأثير والتأثر بين الإعلام ومجريات الأحداث في عالمنا العربي، حيث أسهم في أوقات كثيرة في تحديد مسار تلك الأحداث، بما لها من تبعات كانت هي الأخرى ذات تأثيرات عميقة في صفحة الإعلام، لافتة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة اليوم، لإيجاد صيغ جديدة يمكن بها صون دور الإعلام كأحد محركات الدفع الرئيسة لحركة التطوير والتنمية، ويعزز مساهمته في تثقيف العالم عما تحمله المنطقة بين ثناياها من معطيات التميز.

كما أكدت أن الوصول بالإعلام العربي إلى منتهى الإبداع والتميز، كان هدفاً أصيلاً للمنتدى منذ انطلاقه. وقالت: "الهدف الاستراتيجي، الذي سعينا إليه منذ البدايات الأولى لمنتدى الإعلام العربي، هو كيفية الارتقاء بالدور البنّاء للإعلام، وتهيئة البيئة التي تضمن مشاركته في دعم مسيرة التنمية العربية"، مشيرة إلى أن هذا الهدف تزداد أهميته في ظل الأوضاع التي نشهدها من حولنا، حيث إن هناك كل يوم مئات الأخبار التي تبدل الحقائق وتزيف الواقع، ليأتي دور الإعلام النزيه للتصدي لأصحاب الأجندات الخاصة، والوقوف في وجه هذا التزييف.

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