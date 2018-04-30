أزمة موظفي قطاع غزة مستمرة بسبب عدم استلام رواتبهم

أخبار الآن | غزة - فلسطين

ما زال قطاع غزة يعاني أزمة غير مسبوقة منذ ايام، حيث لم يتمكن الموظفون من تسلم رواتبهم التي ينتظرونها بفارغ الصبر بسبب سيطرة أمن حماس على البنوك واغلاقها، فيما أغلقت المحلات التجارية وحتى الصيدليات أبوابها أمام المدينين الذين لا يملكون المال لشراء احتياجاتهم الأساسية، بينما تكدست البضائع والخضروات في الأسواق.

حيث لم يعد أحد يمتلك المال لشرائها. و اصطف العشرات من المواطنين اما أجهزة الصرافة لسحب رواتبهم التي وعدت الحكومة الفلسطنينة انهم سيستلموها خلال أيام .

خصوصا أن أزمة موظفي قطاع غزة والذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية لا زالت مستمرة بسبب عدم صرف الأخيرة لرواتب شهر مارس الماضي ...مما أدى إلى حرمان الموظفين من رواتبهم لمدة تزيد عن خمسة وخمسين يوما،، الامر الذي نتج عنه سوء في أحوالهم الاقتصادية...

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