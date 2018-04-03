رياضة الهاكينج تتطلب مزيدا من القوة البدنية

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية - يامن مصباح (خاص)



بعيدا عن ضوضاء المدينة تمارس رياضة الهايكنج او السير الجبلي الممتعة والتي تتطلب لياقة بدنية جيده للمشي فوق الجبال وتحدي صعود القمم وتمنح المغامرين فرصة التأمل بجمال الطبيعة في المملكة لها الكثير من الابعاد التاريخية والتراثية والاجتماعية اضافه الى المشاعرالجديدة الرائعة التي تنتاب الانسان بالمكان وظروفه ممايجعلها رياضة فريدة وتبقى ذكرياتها زمنا طويلا

وسط المسارات الجبلية والطبيعة الوعرة وجد شباب وشابات سعوديون ممن يعشقون الرياضة والمغامرة والتحدي والصمود المكان المناسب لاشباع هذه الرغبة حيث الجبال الشاهقة والتضاريس الطبيعية متنفسا لهم بعيداً عن ضوضاء المدن وزحامها هي تلك رياضة السير الجبلي (الهايكنج ) يعيشون حياة مليئة بالتحدي والتأمل المستوحى من الطبيعة بما يعود عليهم بالإيجاب نفسيا وصحيا

علق الرياضي ماجد سندي قائلا

صراحة جو جميل ومتنفس رائع في اخراج للشحنات السالبه فيها رياضة ولياقه

وأضاف الرياضي محمد العثمان قائلا

حاجة جميله واكتيفيتي جديدة علينا هنا في جده رحلة جميله منظمه وسط هذه الجبال والطبيعة تشعر براحة نفسية كبيره



فبين قمم الجبال وجمال الطبيعة الذي تتميّز به المملكة العربية السعودية هذا الذي قد يكون غافلا عنه كثيرون فنتنقّل بينها هنا بشموخها وروعتها لنجد المتعة ونحن نسير وسط أحضان الطبيعة الخلابة ولمسافة قد تصل الى عشرة كيلو مترات مع مجموعة من المشاركين يسيرون وفق خريطة أو دليل عارف بالطريق

ويضيف مواطن رياضي قائلا

رياضة الهايكنج تعلمك كيف تثبت نفسك فوق الصخور والاحجار المتحركه اضافة الى كيف تسير وسط المسارات الضيقة اثناء الصعود او النزول بكل صراحه رياضة شيقه

ويقول الرياضي راكان الدريبي

كتجربة اولى احب استكشف الاشياء وحلاوتها تكمن بانها تحرك كل عضلات واجزاء الجسم رياضة ممتعة تتطلب لياقة بدنية للمشي وتحدي صعود القمم فيها الاستكشاف والاستمتاع وكسر لرهاب المرتفعات وتحسين المزاج لكن عليك الحذر والثبات اثناء الخطو فوق الصخور فالمشاعر هنا تتأثر بالمكان وظروفه مما يجعلها رياضة مثيرة وتبقى ذكرياتها زمنا طويلا

الهايكنج رياضة فريده مرتبطة بالمشي وتأملاته كما انها مليئة بحب الطبيعة والتاريخ والتراث وعادة ماتمارس في مناطق جبلية ونائية

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