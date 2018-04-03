المصريون يفضلون طبق الفول والطعمية وجبة للفطور

أخبار الآن | القاهرة - مصر - عبدالله حميد

قامت كاميرا تلفزيون الآن بجولة في منطقة الزمالك وتوجهنا لأحد مطاعن الفول والطعمية كأحد الأكلات الشعبية الأساسية في مصر، وتوجهنا لأحد المحلات وناقشنا مع صاحب المكان مصادر المواد الأولية للمطعم وتناقشنا بموضوع الأسعار وغيرها من الأمور.

وقال صاحب المحل واسمه بكري، إنه يعمل في هذا المجال منذ زمن، لكن حالة السوق الآن تختلف عن الفترة السابقة، وذلك لتغير الأسعار ما بين الحين واللآخر.

وبين أن أسعار الساندويتش والأطباق التي يقدمها تعتبر في متناول الجميع، مضيفا أن يقدم كل أنواع الأطعمة التي يطلبها زبائنه.

وقال إن مصدر مواده التي يعمل بها من السوق ومن تجار متخصصين في الخضار ويتحرى الدقة في جلب أفضل أنواع المواد التي يقدمها للزبائن.

وباستطلاع رأي الموجودين من المترددين على المحل أشاروا إلى جودة الأكل ونظافة والمكان وما يقدمه من منتجات تجعله أفضل من أماكن أخرى. وقال أحد الزبائن إن الفول والطعمية وجبة أساسية لأغلب المصريين في الصباح.

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