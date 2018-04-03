إعلاميون وقياديون يناقشون المشهد الإعلامي العربي وتحدياته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

انطلقت الثلاثاء فعاليات منتدى الإعلام العربي في دروته السابعة عشر، التي افتتحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.



وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، الذي تطرق إلى عمق ومتانة العلاقات البحرينية الإماراتية، مشيداً بالتطور الكبير الذي حققته الإمارات.



مجددا تحتضن دبي منتدى الإعلام العربي في دورته السابعة عشر، تحت شعار "تحولات إعلامية مؤثرة"، سلط الضوء على المتغيرات التي طرأت مؤخرا على المشهد الإعلامي في منطقتنا العربية، بما في ذلك الصعوبات التي يواجهها الإعلاميون في تناول الأوضاع العربية الراهنة، بأسلوب مهني يتسم بالحيادية والموضوعية.



الدورة الحالية استضافت أكثر من 45 متحدثا عربيا وأجنبيا، علاوة على المشاركين من داخل دول الإمارات، وناقشت في جلساتها طبيعة العلاقة مع الجمهور في العصر الرقمي، ومستقبل صناعة الصحافة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.



وحظي المنتدى بإشادة واسعة من قبل الإعلاميين المشاركين، الذين أكدوا أنه أصبح منصة تجمع أحلام وآمال الإعلاميين، مشددين على ضرورة وجود معايير جديدة لصناعة العمل الإعلامي في العصر الحالي.



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