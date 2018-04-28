راوندزي :المباردة الإماراتية ستعيد أحياء جامع النوري

أخبار الآن | بغداد - العراق- خاص

وتعليقا على المبادرة الاماراتية لإعادة إعمار جامع النوري الشهير في الموصل ومنارة الحدباء الذين دمرا في حزيران يونيو الماضي تمنى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية - فرياد راوندزي ان لا تقتتصر هذه المبادرة على دولة الامارات وإنما على جميع دول العربية من أجل استرجاع الاثار العراقية كونها ملك لكل البشرية و ليست ملكا للعراق فحسب على حد تعبيره

و تحدث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية - فرياد راوندزي دور الإمارات الرائد في مكافحة الاٍرهاب وآثاره وخلفيات ومعاني إعادة ترميم جامع النوري حيث أضاف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية - فرياد راوندزي اتمنى ان تكون هذه المبادرة موسة ليست فقط من قبل الاماراتيين فقط بل تعم لاشقاءنا من دول الخليج والدول العربية الثانية ولا سيما ان هذه الاثار ليست ملكا للعراق فقط بل هذه الحضارة ملك لكل البشرية والاثار هي القاسم المشترك والكل يعتبرها ملك له ولذلك يجب على الحكومة العراقية النظر بجيدية لتخصيص جزء من مزانيتها لاعادة بناء ما دمر من المعالم التراثية .

و كانت دولة الإمارات والعراق توصلتا ، الاسبوع الماضي ، إلى اتفاق على إعادة إعمار جامع النوري الشهير في الموصل ومنارة الحدباء الذين دمرا في حزيران (يونيو) الماضي خلال معركة طرد تنظيم داعش الإرهابي من المدينة.

وخلال احتفالية في المتحف الوطني في بغداد، أعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي أن "بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار".

وقالت الكعبي إن "المشروع، ومدته خمس سنوات، ليس لإعادة البناء فقط، بل أيضاً لإعادة الأمل لشباب العراق، فهناك حضارة عمرها آلاف السنين ويجب الحفاظ عليها".

ودعت المجتمع الدولي إلى التكاتف لحماية مواقع التراث العالمي، لاسيما في المنطقة العربية التي شهدت وتشهد نزاعات وحروب وإرهاب.

ودمر تنظيم "داعش" الإرهابي مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل الذي يعود إلى القرن الثاني عشر، في حزيران (يونيو) 2017.

وبدورها، قالت ممثلة منظمة يونسكو لدى العراق لويز هاكستاوزن، إن "هذا مشروع طموح، يحمل رمزية عالية لعودة الموصل والعراق".

وأضافت أن "العمل بدأ بالفعل وهناك حماية للموقع الآن، وهو محاط بحاجز حماية لمنع اي فقدان آخر للتراث"، لافتة إلى أن "التوقيع سيسمح بالانتقال إلى العمل بشكل سريع، فيجب أولاً تطهير المسجد من العبوات، وإزالة الانقاض والتوثيق قبل البدء بإعادة بناء المسجد والمنارة".

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