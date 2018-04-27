شباب أفغان يبحثون عن السلام بعد هجمات الربيع

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (شافعي معلم أحمد)

بعد استهدافها للجامعات و المدارس و قتل الابرياء أعلنت جماعة طالبان بدء ما وصفته بهجوم الربيع في أفغانستان رافضة عرض رئيس الأفغاني إجراء محادثات سلام بين الجانبين، وتوعدت جماعة طالبان بتكثيف الهجمات على المدنيين ، في حين عبر مواطنون افغان و طلاب جامعيون عن رفضهم لهذا الاعلان و اعتبروه هجوما على الشعب الافغاني بكل فئاته و ضربا لجهود اعادة الامن و السلام للشباب الافغاني الطامح في ممارسة حياته بالصورة الطبيعية.

إعلان طالبان عن بدء الحملة الجديدة تأكد أنها لا تسعى إلى حل سلمي مع الحكومة الأفغانية، معظم عملياتها تقتل المدنيين العزل ، مثل العمليات الانتحارية في كابول نهاية العام الماضي والتي قتل فيها العديد من المدنيين، ولهذا أرى أن إعلان حرب جديدة يضر باستقرار البلاد عليهم أن يجلسوا على طاولة الحوار للبحث عن حل سلمي مع الحكومة الأفغانية.

هذا الإعلان الجديد يظهر مدى ضعف قدرة طالبان القتالية، أعتقد أن طالبان تخسر مناطق جديدة في معاركها الميدانية ضد الجيش الأفغاني الذي يحظى بدعم كبير من الشعب الأفغاني، نحن نقف إلى جانب الجيش والشرطة الأفغانية ضد طالبان، ويمكنني القول أن هذا الإعلان هو مؤشر على هزيمة طالبان وكسر معنوياتها، وبما أنهم يفقدون سيطرتهم على الأرض يحاولون البحث عن تكتيكيات واستراتيجيات جديدة للخروج من أزمتهم الحالية.



أعتقد أن معظم المتضررين من هذا الهجوم هم الطلبة الذين بدوؤا يذهبون الى المدارس والمعاهد والجامعات بعد ثلاثة عقود من الحرب على الارهاب بعضهم في المراحل الجامعية، وبعضهم يدرسون الماجستير والدكتوراه، إذا لم يكن أمن في أفغانستان كيف يمكن لهؤلاء الطلبة أن يواصلوا تعليمهم؟ وكيف يمكن لهم أن يصبحوا أطباء ومهندسين لدعم عائلاتهم ووطنهم، أعتقد أن الإعلان سيكون له أثر كبير على حياة كل الأفغانيين خاصة الشباب منهم.



طالبان تقتل المدنيين العزل، وتنشر الرعب في أوساط المجتمع الأفغاني، قيادات طابلان لا يريدون الحوار مع الحكومة، بل بإسقاطها، ولهذا يمكنني القول طالبان ليست سوى لعبة في أيدي الأجانب، رغم زعمها بأنها تحارب من أجل الإسلام لكني أعتقد أن كل هذه ليست سوى لعبة.

طالبان لا تستطيع مواجهة الجيش الأفغاني وجها لوجه، ولهذا السبب تلجأ لهذا الإعلان كخطة بديلة، لنشر الخوف بين المواطنين ، في السابق استهدفت المستشفى العام في كابول، كل الضحايا أناس أبرياء وقبل بضعة أيام كان هناك انفجار في دشتي بارشي(Dashti barchi, ) ، لذا هدفهم قتل الشعب الفغاني . لم يكن هدف إعلان هذه الحملة سوى عرض العضلات، بل على العكس أعتقد أن طالبان لم تعد قوية وإذا كانت ذلك قد اختارت المواجهة مع الجيش وقوات الأمن ولم تلجأ هذه الإستراتيجية.

7أعتقد أن إعلان طالبان هجوم الربيع السنوي لا يظهر أن طالبان قوية عسكريا، بل على العكس قواتنا الأمنية في مرحلة جيدة بعد سنوات عديدة من التدريب العسكري والإستعداد، وأنا متأكد من أن طالبان لا تستطيع قتالهم ، لكن طالبان تحاول أن تظهر نفسها على أنها قوية على الأرض وتحاول أن تجعل مسافة بين الحكومة والشعب، والأخطر من ذلك أنهم يدعون الشجاعة ويفجرون أنفسهم في أوساط المجتمع وشجاعتهم لاتمكنهم الجلوس على طاولة المفاوضات.

8- بالطبع هذا النوع من الإعلان، يعني "أننا سوف نفجرالجامعات الخاصة، أو الأماكن العامة الأخرى. هذا الإعلان من طالبان سيكون له تأثير سلبي ومباشر في معنويات الشباب الأفغاني، مما يمكن أن يؤثر في استمررية دراستهم ، وهذا ما تريده طالبان من أجل تجنيدهم كمهاجمين او انتحاريين، اوربما يغادر الشباب من بلدهم ويصبحون لاجئين إلى دول أجنبية.

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