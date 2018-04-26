منى بوسمرة: تفاعل مجتمعي إيجابي مع "لا للتنمر"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

أفادت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول في «البيان» بتصريح خاص لأخبار الآن أن مواكبة الصحيفة للأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس، عبر إطلاقها حملة لا للتنمر، تدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وقالت إن الحملة التي تم إطلاقها إيماناً من الصحيفة بدورها الوطني الرائد في جميع القضايا التي تهم المجتمع الإماراتي في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنه تم تسخير الإمكانات لإنجاح الحملة التي لاقت تفاعلاً كبيراً منذ إطلاقها مساء الأحد، ورقياً ورقمياً، وهو ما يدل على التفاعل الإيجابي من المجتمع الإماراتي الذي يستشعر أهمية توجيه السلوكيات السلبية وتحويلها إلى فعل إيجابي وسليم، لأن التصدي لمثل هذه الظواهر يستلزم تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة: الأسرة والمدرسة والمجتمع، بالإضافة إلى توجيه الأبناء نحو السلوكيات الصحيحة، ووضع الخطط والمبادرات والبرامج لحماية النشء.

وأشارت بوسمرة إلى أن حملة «البيان» المواكبة لإطلاق وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس، تأتي في سياق الجهد التوعوي الذي تضطلع به الصحيفة، إذ سبق لها أن سلطت الضوء في 19 مارس الماضي على التنمر، وخصصت ملفاً ناقش هذه الظاهرة مع خبراء ومتخصصين تربويين وحمل عنوان: «تنمر الطلبة.. فشل بالقوة».

وأضافت كما أنتجنا خلال الحملة فيديوهات توعوية وتم نشرها عبر المنصات الرقمية للصحيفة واستضفنا متخصصين تربويين لمناقشة الظاهرة وكيفية القضاء عليها خصوصاً أن التنمر في المدارس سلوك عدواني يجب العمل على معالجته خلال سنوات الدراسة، لا سيما وأن الطفل يقضي سنوات عدة في المدرسة، وقد يكون معرضاً للتنمر في أي وقت.

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