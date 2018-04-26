فعاليات وجوائز مؤتمر كبار الرؤساء التنفيذيين في جدة

أخبار الآن | جدة - السعودية - (عماد فؤاد)

فعاليات مؤتمر وجوائز كبار الرؤساء التنفيذيّين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب المملكة العربية السعودية)، حيث شارك قادة الأعمال وأكثر من 30 متحدثاً من الخبراء من أنحاء الشرق الأوسط، في مناقشة القضايا التي تواجه عالم الشركات .

وتضمّنت الأنشطة أكثر من 30 جلسة أساسية، عُقدت تحت شعار "التحول النموذجي"، بهدف إحداث التغيير الجذري في مجتمع المنطقة واقتصادها

نجاح فعاليات "مؤتمر كبار الرؤساء التنفيذيّين" Top Ceo في مدينة الملك عبد الله الاقتصاديّة بجدة بعد أن شارك فيه قادة الأعمال في أبرز الشركات في المنطقة وأكثر من 30 متحدّثاً من الخبراء من جميع أنحاء الشرق الأوسط في مناقشة القضايا المهمّة التي تواجه عالم الشركات . بهدف إحداث التغيير الجذريّ في مجتمع المنطقة واقتصادها. واختيار وتكريم أفضل الرؤساء التنفيذين في المنطقة

يركز المؤتمرعلى الاحتفال بالرؤساء التنفيذيّين للشركات الإقليميّة المدرجة في أسواق المال، في كلّ من السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وترتكز عمليّة الترتيب على آليّات شفّافة مستندة إلى حقائق صلبة، مثل النموّ والربحيّة والحجم

غطت جلسات المنتدى مواضيع شتّى منها: "تحدّي التنفيذ" و"تجاوز البيروقراطيّة"و"القطاع الخاصّ"و"العصر الجديد". ومواضيع متعددة إضافة إلى جلسات التفكير المستقبليّ حول "ما وراء رؤية العام 2030 في المملكة"

و تم في نهاية المنتدى اختيار أفضل 100 رئيسي تنفيذي

كان دور المرأة حاضرا من خلال إضافة منتدى النساء العربيات ضمن فعاليات المنتدى وقد شاركت عدة سيدات في المنافسة على لقب TOP CEO من ضمن القائمة المختارة

مهمة شاقة يقطعها المدراء التنفيذيون في كبرى الشركات في المنطقة للدخول ضمن قائمة أفضل 100 مدير تنفيذي والحصول على لقب TOP CEO

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