جولة في مهرجان الطبول بالقاهرة

أخبار الآن | القاهرة - مصر (مونى العشماوي)

علي مدار خمسة ايام يقام مهرجان الطبول من اجل السلام والتراث في القاهرة ليبدا في العشرين من ابريل وينتهي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته

تقام الفعاليات في عدة مناطق اثرية تاريخية هامة في مصر ليكن الافتتاح والختام في قلعة صلاح الدين الايوبي بينما تكون مسيرات الطبول في شارع المعز لدين الله الفاطمي الذي بات متحفا للعمارة الاسلامية داخل قلب العاصمة وسمي كذلك نسبة للخليفة المعز اول خليفة فاطمي يدخل الي مصر

يشارك في المهرجان 22 دولة من كافة أرجاء العالم من قاراته الاسيوية والافريقية والاوروبية ويقام عل هامش المهرجان متحف لانواع الطبول في العالم في وكالة الغوري التاريخية يأتي ختام المهرجان مواكبا لاحتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

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