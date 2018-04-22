جولة في مهرجان الألوان بجدة

أخبار الآن |جدة - المملكة العربية السعودية (عماد فؤاد)

بدعم من الهيئة العامة للترفيه انطلق مهرجان الألوان بـ"الجرافيتي" و"رياضة الزومبا" و"عروض الأضواء"

بدعم من هيئة الترفيه انطلق في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 19 ابريل مهرجان الألوان كأكبر تظاهرة فنية على مستوى المنطقة الغربية والذي استمر على مدى 3 أيام، وضم فعاليات "جدارية الفن الجرافيتي" و"رياضة الزومبا" و"عروض الأضواء" و عروض السيارات المعدلة بالإضافة الى مسرح المهرجان وقد هدف المهرجان الى حضور الزوار واللعب بألوان الهولي في بيئة تفاعلية لجميع الفئات العمرية،

وشمل مهرجان الألوان مواقع مخصصة للعوائل والشباب، واحتوى على أربع مناطق رئيسية، الأولى "العروض الترفيهية" التي منحت الزوار تجربة لم يسبق لهم خوضها، والثانية منطقة الفن وتم من خلالها استقطاب المواهب الفنية من جميع أنحاء المملكة لعرض لوحاتهم بالإضافة إلى توفير الرسم الحي للحضور. والثالثة منطقة مخصصة للأطفال والمنطقة الرابعة تفاعلية تحوي خيمة تضم عددا من الفعاليات.

اقرأ أيضا:

دبي تحتضن مسيرة الدراجات النارية للتوعية بالسلامة