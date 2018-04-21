مقاتل أفغاني يكشف تفاصيل لأول مرة عن لواء فاطميون في سوريا
أخبار الآن | افغانستان - (شافعي معلم)
منذ عام ٢٠١٥ و مواقعُ ايرانية تتحدث عن دور لواء فاطميون في الاشتباكات و المعارك الدائرة بين اانظام و القوى المقاتلة الى جانبه و الجيش الحر . المعلومات المتوافرة حول هذا الموضوع ان ايران و بعد ان رَفعت عدد المقاتلين الافغان ضمتهم في لواءٍ اطلـَقت عليه (لواء فاطميون) وتـَولى قيادتـَه علي رضا توسلي الذي كان مقربا من قاسم سليماني و قـُتل اثناء معارك درعا.
لكن منذ حينه لم تـُنشـَر اي معلومات حول كيفية تدريب هؤلاء او وصولِهم الى سوريا .
مراسلنا في افغانستان التقى حسين الذي قال له إنه سافر الى ايران و تلقى تدريبات عسكرية على ايدي افراد الحرس الثوري تمهيدا لانتقاله الى سوريا للقتال فيها ، مقابل وعدٍ بالحصول على اقامةٍ دائمة في حال شارك بالحرب لمدة عام
حسين لا يتذكر اسماء القادة الذين تولوا تدريبه جميعا لكنه وَصف كيفية انتقاله الى سوريا
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