مقاتل أفغاني يكشف تفاصيل لأول مرة عن لواء فاطميون في سوريا

أخبار الآن | افغانستان - (شافعي معلم)

منذ عام ٢٠١٥ و مواقعُ ايرانية تتحدث عن دور لواء فاطميون في الاشتباكات و المعارك الدائرة بين اانظام و القوى المقاتلة الى جانبه و الجيش الحر . المعلومات المتوافرة حول هذا الموضوع ان ايران و بعد ان رَفعت عدد المقاتلين الافغان ضمتهم في لواءٍ اطلـَقت عليه (لواء فاطميون) وتـَولى قيادتـَه علي رضا توسلي الذي كان مقربا من قاسم سليماني و قـُتل اثناء معارك درعا.

لكن منذ حينه لم تـُنشـَر اي معلومات حول كيفية تدريب هؤلاء او وصولِهم الى سوريا .

مراسلنا في افغانستان التقى حسين الذي قال له إنه سافر الى ايران و تلقى تدريبات عسكرية على ايدي افراد الحرس الثوري تمهيدا لانتقاله الى سوريا للقتال فيها ، مقابل وعدٍ بالحصول على اقامةٍ دائمة في حال شارك بالحرب لمدة عام

حسين لا يتذكر اسماء القادة الذين تولوا تدريبه جميعا لكنه وَصف كيفية انتقاله الى سوريا

اقرا ايضا

فرنسا تتهم روسيا بمحاولة إخفاء أدلة الكيماوي في دوما