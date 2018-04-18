تحويل سفينة تاريخية إلى فندق عائم في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ناهد العثماني)

افتتح اليوم في مدينة دبي أول فندق عائم في الشرق الأوسط، تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، التي عملت على تجديد السفينة الأسطورية وتحويلها إلى فندق، لتجعل منها الوجهة السياحية الأحدث في مدينة اشتهرت بمعالمها السياحية الجذابة ذات الطراز العالمي.

معلم سياحي جديد افتتح الأربعاء في مدينة دبي، تجسد في السفينة السياحية الشهيرة عالميا "ذا كوين إليزابيث 2"، والتي تتمتع بتاريخ حافل يمتد على مدى خمسة عقود.

وقد كرست مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أكثر من 2.7 مليون ساعة عمل، من أجل تحويل السفينة الأسطورية عابرة المحيطات إلى وجهةٍ سياحيةٍ متعددة الجوانب.

سترحب السفينة في مرحلتها الأولى بالركاب على متنها لتجربة مجموعة مختارة من الغرف والأجنحة التي تم ترميمها بشكلٍ جميل، ولاستكشاف خمسةٍ من أصل 13 مطعماً، والتعرّف على تاريخها العريق من خلال معرض ومتحف تراثي.

وبالرغم من تحويل السفينة إلى فندق عائم، إلا أن القائمون عليها حافظوا على غالبية ميزات تصميمها الداخلي، بما في ذلك قطع أثاثها القديمة، ولوحاتها المشهورة، وتذكاراتها المعروفة.

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