كريس المصري شاب مصري يمارس الخدع البصرية

أخبار الأن - القاهرة -مصر- رمضان المطعني (خاص)

بهيئته الغربية وشعره الطويل تستطيع عندما تراه ان تقول هذا الشخص ينتمي الى عالم الفنون لكنه يمارس في شوارع القاهرة نوعا أخر من الفن الا وهو الخدع البصرية والالعاب ،كريس المصري الشاب الذي امتهن الخدع واصبح يعتمد عليها كمصدر لرزقه ،المزيد مع مراسلنا بالقاهرة رمضان المطعني .

اذا انهكتك متاعب ومشاغل الحياة فمن الممكن أن تذهب الى مكان هادئ وتحتسي فنجانا من القهوة أو تكون بصبة كريس والعابه الخفية التي تعتمد على الخداع البصري هذا يروق لي فتعالوا نلعب سويا ولكن يبدوا أن الأطفال سبقوني لهذا.

كريس المصري اسمه ارتبط عادة بالشارع المصري كونه اول من لعب تلك النوعية من الألعاب بالشارع واحتكاكه بالمواطنين هي نتاج اسرة غرست فيه تلك الهواية اعمار مختلفة من الجمهور التفت حولنا لمشاهدة واللعب معنا .

ويقول كريس المصري الذي يمتهن يمارس الخدع البصرية وتوارثها عن ابوه:

هذه مهنة والدي جعلني التفت إليها منذ الصغر كان يمثل الالعاب كالساحر طبعا هو ليس سحر لكنها خدع بصرية ومن تقمصه للدور أحببت هذا وكنت احلم به والان انا ابتكر ألعاب وأبيعها خارج مصر

قررت احدى الفتيات ان تشاركنا العابنا هذه لعبة زجاجة المياه فماذا ينوى ان يفعل كريس.

هي مهنتة التي تدر بحسب قوله دخلا لا بأس به بعدما شارك في العديد من الحفلات .

ويضيف كريس:هذا عملي بعد أن كبرت ومررت بالعديد من الأعمال والان أعمل في التسويق للعديد من الشركات واجري عروضا كثيرة في أماكن مختلفة.



رغم أننا بعد هذه المحاولات من الالعاب وتعددها لم نستطع الكشف عن الخدع البصرية والألعاب الخفية الذي يقوم بها كريس المصري لانه احترفها وبجدارة.

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