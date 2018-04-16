منتدى يهدف لتعزيز الوعي المروري لدى المرأة السعودية

أخبار الآن - الرياض - السعودية عبد الله القرني (خاص)

انطلقت فعاليات منتدى "تنقلي بأمان" الذي تنظمه المبادرة الوطنية "الله يعطيك خيرها"، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والذي يستمر من 16-18 إبريل الجاري في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

وسيشارك في المنتدى، الذي يناقش على مدار يومين قضايا متعلقة بالقيادة الآمنة للمرأة وسلامتها وسلامة أسرتها، نخبة من المختصين من السعودية، إضافة إلى بعض دول الخليج العربي

تنقلي بأمان" منتدى للقيادة الوقائية للمرأة والذي يتناول دور قطاعات المجتمع في السلامة المرورية وأهمية الوعي المروري للمرأة وأسرتها والاستعداد النفسي والإدراك المعرفي لأهمية الإجراءات قبل وأثناء القيادة والعمل على تطويرها وتنشيطها ، وعرض بعض الحالات والأرقام المتعلقة بتداعيات الحوادث.

وتصرح تماضر الرماح نائب وزير العمل والشؤون الإجتماعية

ان منتدى (تنقلي بأمان) يأتي لتهيئة البيئة والمناخ المناسبين للمرأة بعد صدور قرار تمكينها من القيادة وفق أسس وضوابط محددة، ويتضمن محاضرات ودورات قصيرة تعزز مفهوم السلامة المرورية لدى زوار المنتدى .

كل هذه الفعاليات والمنتديات هي لتثقيف المرأة بالسلامة المرورية قبل موعد بدأ قيادة المرأة للسيارات.

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