جولة في مزرعة لتربية النحل بالأردن

أخبار الآن - الزرقاء - الاردن- دانة رياض ( خاص)



نحن اليوم في مزرعة قريبة من محافظة الزرقاء، في مهمة مذاقها حلو جدا، وهي صناعة العسل.



مشاهدينا لا يذكر العسل الا وتذكر محاسنه، حتى قيل ان مره حلو، ولا يذكر النشاط الا واقترن بالنحل، فما هي هذه المهنة وكيف يتم انتاج العسل؟



سنتعرف على ذلك من السيدات العاملات في هذا المجال.

صباح الخير تعرفينا برتك.

سميرة معوض من سكان الزرقاء، اعمل في المنحلة، وبدا الامر كهواية ثم تحولت الى مهنة.:

انت يمكن من النساء القليلات في هذا المجال لماذا اخترت هذه المهنة دونا عن غيرها؟

: انا لما عملت مع النحل وجدت انه عالم جميل جدا واحسست ان السيدة التي تتمكن من إدارة بيت واسرة قادرة انها تدير النحل، لان من تملك النحل في الأساس هي ملكة فلذلك وجدت ان هناك تقارب بيننا.



انا دانيا عساف اعمل متدربة

وكيف وجدتي مجال العمل مع النحل؟

مجال رائع وممتع وفيه الكثير من التطور والأمور التي تكتشفينها، عن المنحلة.

طيب ما هذا الصندوق؟

هذا صندوق مكون من طابقين، طابق لتربية النحل وطابق الي اضع فيه براويز العسل.

اذن هنا يتم انتاج العسل؟

نعم هنا تتم صناعة العسل. ويتكون من الملكة والعاملات والذكور. العاملات ينقسموا الى ثلاثة اقسام، عاملات يجلبن الرحيق وحارسات وحاضنات

احنا اهم شي كلو تحت السيطرة من النحل

نعم اكيد

هذا عسل مختوم، وعلية طبقة شمع خفيفة، وهناك نحلات عاملات يشلوا منه الرطوبة،

وهنا انفض العسل وناخذه للمرحلة الثانيية مرحلة الفرز

الان ننتقل الى المرحلة الثانية من انتاج العسل ولكن في مكان اخر

هذه الغرفة التي يتم فيها المرحلة الثانية من انتاج العسل والي رح تحكيلنا عنها السيدة سميرة.

سنضع البرواز في الفرازة وتعمل بالطرد المركزي وهي فرازة سهلة جدا وبعد 5 دقائق يخرج منها العسل وينزل، وم هنا نخرج العسل

هذه المرحلة قبل الالنهائية لأننا قد نضعه في الانضاج لاخراج الشوائب

ما الذي يجعل العسل يفرق عن بعضه البعض؟

الرحيق وسواء لننحل توجه للاشجار او الازهار

وما اشهر شيء بالاردن؟

الحمضيات والجبلي اكثر الاعسال الموجودة هنا

اذن عمليات انتاج العسل تتطلب مراحل كثيرة وعمل الاف النحلات لانتاج هذا العسل، يومكم حلو والى اللقاء





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