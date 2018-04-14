استمرار تدريبات درع الخليج المشترك

أخبار الان | المنطقة الشرقية - السعودية -عبدالله القرني - خاص

انطلقت تدريبات "درع الخليج 1"، وهو التمرين المشترك بين جيوش 23 دولة، ويقام في المملكة العربية السعودية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي ، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع .وخلال هذا التدريب، يتواصل تنفيذ واحدة من أضخم خطط التحرك العسكري على مستوى العالم، التي تتمثل في تحرك القوات المشارِّكة في "درع الخليج المشترك 1"، من لحظة الوصول الأولى إلى التمركز في أرض ميدان التدريب .

حشدٌ عسكري يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط يمثل 23 دولةً عربية واسلامية وصديقة ، إلى جانب القوات المسلحة السعودية تحت مسمى تمرين درع الخليج المشترك بتنظيمٍ من وزارة الدفاع السعودية

هذا ما أكده العميد الركن عبدالله السبيعي المتحدث الرسمي لتمرين درع الخليج في المؤتمر الصحفي الخاص ببدء العمليات التدريبية

ويعد تمرين درع الخليج المشترك جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في السعودية، والذي يستهدف الى رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

كل هذه الدول العربية والإسلامية والصديقة وبتنظيم من وزارة الدفاع السعودي أقامت درع الجزيرة رقم واحد لتبادل الخبرات ولردع كل من تسول له نفسه أن يهز أمن واستقرار المنطقة.

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