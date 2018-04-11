لأول مرة منتدى المرأة العربية 2018 في جدة

أخبار الآن | جدة - السعودية (عماد فؤاد)

تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى "منتدى النساء العربيات"، في إطار النسخة الرابعة من مؤتمر وجوائز "أفضل رئيس تنفيذي" الذي انطلق يوم أمس الموافق العاشر من أبريل ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية...



انطلقت في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة فعاليات منتدى النساء العربيات Arab Women Forum في نسخته الأولى هذا العام ضمن مؤتمر أفضل رئيس تنفيذي الذي يعقد في كل عام

وتأتي إضافة منتدى النساء العربيات سعيا الى تمكين المرأة في قيادة الأعمال و تعزيز ودعم الأدوار المتنامية للمرأة العربية للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

ناقش المنتدى التحديات المجتمعية التي تواجهها المرأة في مجال الأعمال، وتطق في جلساتهالى مواضيع عدة أبرزها "الثورة الاقتصادية" و "رواد الأعمال" و "الاقتصاد الجديد القائم على المجتمع"،إضافة الى صورة المرأة العربية" و "التمثيل السياسي

شارك الحاضرون في مناقشات مفتوحة حول الفوائد الواسعة التي يمكن تحقيقها من إدراج النساء في القوى العاملة في البلدان العربية، بما في ذلك تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، والحد من البطالة، وفتح الفرص الوظيفية لهن

يأتي هذا المنتدى في سبيل تفعيل دور المرأة في السعودية ودعماً لمسيرتها المهنية لتحقيق أعلى المراتب القيادية في قطاع الأعمال.

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