حقن الهالورينك أسيد لشباب البشرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

يهدف خبراء التجميل، لإبتكار منتجات للحفاظ على البشرة ومكافحة التجاعيد بشكل نهائي

ويستخدم اطباء التجميل حقن حمض الهيالورونيك أسيد لإخفاء علامات تجاعيد البشرة وجعلها أن تبدو أصغر سناً.

حمض الهيالورونيك (Hyaluronic Acid)

هو حمض قادر على حبس الجذور الحرّة المسؤولة عن شيخوخة البشرة. ويمكن استعمال حمض الهيالورونيك على شكل حقن أو على شكل مستحضرات تجميل لمحاربة التأكسد والحفاظ على نضارة البشرة.

التقينا بأخصائية الجلدية والليزر الطبيبة إيمان فتحي وأفادت بالتالي :

حمض الهالورينك أسيد له القدرة على امتصاص السوائل، لذلك فإنه يساهم في توفير المرونة والليونة للأنسجة التي يتواجد فيها.

ويستخدم حمض الهيالورونيك ملء التجاعيد بطريقة آلية بحيث يملأ التجاعيد السطحية، وتلك الأكثر عمقاً مثل الناجمة عن خسارة الدهون تحت البشرة (كما في الشفتين أو الوجنتين)

ويرجع السبب في ظهور التجاعيد وترهل بشرة الوجه إلى فقدانها للكثير من المواد التي تساهم في نضارة البشرة مثل الكولاجين وحمض الهيالويورونيك، فهو متوافق مع جسم الأنسان ويقبله الجسم بسهولة بسبب كونه مادة حيوية موجودة في خلايا جميع الكائنات الحية تقريباً.

ويعتبرحمض الهالورينك أسيد بمثابة الشبكة التي تربط بين الخلايا وتنقل المغذيات من الدورة الدموية إلى خلايا البشرة.

فهوا يعالج ظهور التجاعيد مبكراً.و يعزز من مرونة الجلد . و يزيد من نضارة البشرة ونعومتها.و يرطب الجلد. . و يحافظ على البشرة من الشيخوخة. ويقوم بإصلاح الخلايا التالفة والأنسجة التالفة بفعل تقدم العمر. و الحفاظ على مادة الكولاجين وتعزيزها في الأنسجة الضامة.

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