وجوه عدة للنجاح بقيادة المرأة.. التحدي لا يعرف المستحيل

أخبار الآن | بيروت - لبنان - تريسي ابي انطون - خاص

لم تعد قضية ان تكون المرأة مطلقة عائقا أمام نظرة المجتمع إليها , فهذه الصفة التي كان يُنظر اليها سابقا على أنها مشكلة .. جاءت جهود المرأة بتغيير واقعها لتكون مصدر الهام لغيرها و ساعية ً لتحقيق نجاحها المعنوي قبل المادي بالاصرار و العمل مع نساء أخريات وفق مبادرات مجتمعية عديدة ...رندة واحدة منهن



بالعزم والإرادة، بالثقة بالنفس، فتحت رنده زين الدين صفحة جديدة في حياتها، خطّت فيها تجارب ناجحة، جعلتها أقرب إلى مجتمعها، ومصدر إلهام لنساء كثيرات.

استطاعت رندة الالتحاق بجمعية نسائية كمبادرة منها بعد طلاقها ووقوف أهلها إلى جانبها و كانت مصدر إلهام لنساء أخريات في الجمعية في مثابرتها على التخرج من الجامعة و الحصول على شهادة عالية في المحاسبة

بين العمل التطوّعي والمبادرات المجتمعية، لم تنسَ رنده تمكين نفسها اقتصاديا، وخلق ملاذ آمن لها، يشعرها بالراحة، ويؤمن لها استقراراً ماديا.

في حين استطاعت بعد عمل دؤوب و جهد مستمر أن تفتح حضانة خاصة للاطفال و أصبحت عضوة في الهئية الادارية للحضانات المتخصصة في لبنان و ذلك بعد سنتين من افتتاح الحضانة الخاصة باسمها

ولاشك أن رنده نموذج لإمرأة خططت لمستقبل واعد وحققت نجاحات وانشغالات جعلتها إمرأة فخورة بنفسها

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