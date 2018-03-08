مقتل أمير القاعدة خلال عملية السيل الجارف في أبين

أخبار الآن | أبين - اليمن - (غرفة الاخبار)

مع بدء عملية "السيل الجارف" التي تهدف للقضاء على عناصر تنظيم القاعدة والسيطرة على محافظة أبين، تمكنت قوات الحزام الأمني بإسناد من قوات التحالف العربي من قتل أمير تنظيم القاعدة، أبو محسن باصبرين، في مديرية المحفد بالمحافظة، كما تم إلقاء القبض على إثنين من عناصر التنظيم، و ضبط كمية من المتفجرات داخل منازلهم بالمديرية.

بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن بدأت "عملية السيل الجارف" لتطهير جيوب وأوكار مسلحي عناصر تنظيم القاعدة من مديرية المحفد ووادي حمارا آخر منفذ للإرهابيين في محافظة أبين.

ونفذت قوات الحزام الأمني خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية في محافظة أبين في ظل استمرار "عملية السيل الجارف" في ملاحقة عناصر التنظيم بمديرية المحفد، لحين التأكد من خلو المنطقة من أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية والتي تعد أكبر معاقل "القاعدة" في أبين حيث كانت هناك معسكرات تدريبية في جبال المنطقة للتنظيم.

وأسفرت العملية عن مقتل قيادي "القاعدة" الملقب بأبو محسن باصبرين بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني إضافة إلى تكبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وهزائم كبيرة فيما تم القبض على عنصرين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين.

وتمكنت قوات الحزام الأمني وبإسناد ودعم من قوات التحالف العربي من اقتحام المواقع التي كانت تتحصن بها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد ووادي حمارا الواقع في محافظة أبين وتطهيرها.

كما أسهمت هذه العملية في استعادة المرافق الحيوية في محافظة حضرموت أبرزها إعادة ميناء المكلا لخدمة أبناء اليمن وتحويل عائداته بما يخدم التنمية والاستقرار.

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