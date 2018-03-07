تكريم القياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط للتميز
أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)
افتتحت الأربعاء فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للقياديات، ويعد المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات العالمية للقياديات الذي يبحث في التحديات والفرص تماشيا مع رؤية المؤتمر وتعزير حضور الكوادر النسائية الإقليمية والدولية للتباحث وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات وتقريب الحضارات والثقافات العالمية، من أجل تحقيق إستدامة التطوير لتمكين المرأة.
هذا وتزامناً مع ختام اليوم الأول للمؤتمر كرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز القياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط، تقديراً لأفضل إنجازات القياديات، من الشخصيات النسائية ذوي الأثر المحوري في العملية الإدارية والإقتصادية، حيث تم تسليط الضوء على أهم الممارسات النسائية المتميزة في القيادة وريادة الأعمال وإبراز ما حققته القياديات من تفوق وإبداع، ليكن قدوة للجيل القادم وكدافع للتطور والتقدم، وحصلت سيدات اماراتيات على 4 جوائز، بينما حصلت المملكة العربية السعودية على جائزتين وسلطنة عمان على جائزة واحدة، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.
وفيما يلي قائمة القياديات المكرمات بالجائزة لهذا العام :
• قطاع دعم وتطوير المجتمع تم تكريم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود - الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية - المملكة العربية السعودية.
• في قطاع إدارة الرياضة سعادة ندى عسكر النقبي - مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة – دولة الإمارات العربية المتحدة.
• قطاع تقنية المعلومات الأستاذة موزة إبراهيم الأكرف - رئيس تقنية المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.
• قطاع الأعمال والتطوير الإقتصادي هاله عبداللطيف البلوشي - مؤسس هاله للتصميم والفعاليات القيادية في عمانتل - سلطنة عُمان.
• قطاع الإعلام والاتصال المؤسسي الأستاذة علياء الياسي - مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة - دولة الإمارات العربية المتحدة.
• قطاع تطوير التعليم الدكتورة جوهرة محمد عبدالله أباالخيل - عضو هيئة تدريب، معهد الإدارة العامة بالرياض - الفرع النسوي، المملكة العربية السعودية.
• قطاع الإدارة الأستاذة لمياء العنسي - مديرة إدارة الشؤون التجارية، شركة عمران، سلطنة عُمان.
• القيادية في القطاع الخاص، بريا تيلفانت، مدير 360 لحلول التصميم .
• قطاع الابداع والابتكار، م. مريم حمد راشد علي خليفة الظاهري، مساعد مدير تخطيط، دائرة التخطيط العمراني والبلديات -أبوظبي.
معنا في الاستوديو هالة البلوشي مديرة الدعم و المساندة في الشركة العمانية للاتصالات
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