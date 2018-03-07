تكريم القياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط للتميز

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

افتتحت الأربعاء فعاليات المؤتمر السنوي الدولي ‏للقياديات، ويعد المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات العالمية للقياديات الذي يبحث في التحديات ‏والفرص تماشيا مع رؤية المؤتمر وتعزير حضور الكوادر النسائية الإقليمية والدولية ‏للتباحث وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات وتقريب الحضارات والثقافات العالمية، من أجل تحقيق إستدامة التطوير ‏لتمكين المرأة‎.‎

هذا وتزامناً مع ختام اليوم الأول للمؤتمر كرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز القياديات ‏الفائزات بجائزة الشرق الأوسط، تقديراً لأفضل إنجازات ‏القياديات، من الشخصيات النسائية ذوي الأثر المحوري في العملية الإدارية والإقتصادية، ‏حيث تم تسليط الضوء على أهم الممارسات النسائية المتميزة في القيادة وريادة ‏الأعمال وإبراز ما حققته القياديات من تفوق وإبداع، ليكن قدوة للجيل القادم وكدافع للتطور ‏والتقدم، وحصلت سيدات اماراتيات على 4 جوائز، بينما حصلت المملكة العربية السعودية ‏على جائزتين وسلطنة عمان على جائزة واحدة، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات ‏الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.‏

وفيما يلي قائمة القياديات المكرمات بالجائزة لهذا العام :

• قطاع دعم وتطوير المجتمع تم تكريم صاحبة السمو الملكي الأميرة ‏لمياء بنت ماجد آل سعود - الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد ‏للإنسانية العالمية - المملكة العربية السعودية.

• في قطاع إدارة الرياضة سعادة ندى عسكر النقبي - مدير عام مؤسسة ‏الشارقة لرياضة المرأة – دولة الإمارات العربية المتحدة.

• قطاع تقنية المعلومات الأستاذة موزة إبراهيم الأكرف - رئيس تقنية ‏المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي – دولة الإمارات العربية ‏المتحدة.

• قطاع الأعمال والتطوير الإقتصادي هاله عبداللطيف البلوشي - مؤسس ‏هاله للتصميم والفعاليات القيادية في عمانتل - سلطنة عُمان.

• قطاع الإعلام والاتصال المؤسسي الأستاذة علياء الياسي - مدير إدارة ‏الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة - دولة الإمارات العربية المتحدة.

• قطاع تطوير التعليم الدكتورة جوهرة محمد عبدالله أباالخيل - عضو هيئة ‏تدريب، معهد الإدارة العامة بالرياض - الفرع النسوي، المملكة العربية ‏السعودية.

• قطاع الإدارة الأستاذة لمياء العنسي - مديرة إدارة الشؤون التجارية، ‏شركة عمران، سلطنة عُمان.

• القيادية في القطاع الخاص، بريا تيلفانت، مدير 360 لحلول التصميم .

• قطاع الابداع والابتكار، م. مريم حمد راشد علي خليفة الظاهري، ‏مساعد مدير تخطيط، دائرة التخطيط العمراني والبلديات ‎ -‎أبوظبي. ‏

معنا في الاستوديو هالة البلوشي مديرة الدعم و المساندة في الشركة العمانية للاتصالات

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