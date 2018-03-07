ابتكارات طلاب الإمارات تساهم في الحلول الأمنية

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

يشارك الشباب الإماراتي بالعديد من الأفكار والاختراعات في مجال حفظ الأمن والسلامة والأرواح، بصورة إبداعية تساهم في تطوير أساليب الأمن والسلامة في المجتمع، وتأتي هذه المشاركة ضمن الفعاليات التي يجري تنظيمها على هامش المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعد المعرض فرصة مثالية للمشاركة في المؤتمرات المعرفية وورش العمل، كما يوفّر الفرصة للاطلاع على المشروعات الجديدة والمبتكرة التي تساعد في تحسين الخدمات والاطلاع على أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الجريمة والتصدي لها.

ولتشجيع الابتكار في دولة الامارات العربية المتحدة رصدت وزارة الداخلية جوائز مالية بإجمالي 190 ألف درهم، ضمن جائزة آيسنار للأفكار الابتكارية لتحفيز الطلبة والطالبات في الجامعات والمعاهد داخل الدولة على الابتكار العلمي، وتطوير القدرات البحثية في مؤسسات الدولة.

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