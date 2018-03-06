"ريد كاربت" تقنية علاجية تجميلية للبشرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

تقنية علاجية تجميلية حديثة تسمى "ريد كاربت" لعلاج مشاكل البشرة في الوجه والرقبة.

تقنية علاجية تجميلية هي من شأنها أن يعيد النضارة للبشرة، وهي تمتاز بإيجاد الحلول السريعة لمشاكل البشرة.

تستخدم هذه التقنية المختصة لبشرة الوجه والرقبة من خطوات عديدة.

تبدأ بإستخدام جهاز خاص بإزالة كل الخلايا الميتة وتنظيفها وتصبح مسامات الوجه بوضعية تسمح لمنسوب بعض الأحماض المركبة بنسب معيّنة بالتغلغل للطبقات العميقة لتغذية الكولاجين بنسبة تتفاوت حسب أنواع البشرة من أجل الحصول على بشرة لامعة وإزالة كل الخطوط المتجمعة.

ومن ثم يدلك الوجه بمحلول خاص يتكون من مادة مضادة للأكسدة لتطهير البشرة من كل الشوائب الناتجة عن التلوث البيئي، بينما يحضر قناع خاص من الكولاجين ليدهن طبقة الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة للحفاظ على المكونات المصاحبة لها، لتؤدي عملها من أجل الحصول على بشرة نضرة مشدودة.

وعلاج "ريد كاربت" قد يكون مكملا لعلاج "توحيد لون البشرة"، لأنه بعد توحيد اللون لا بد من تغذية وترطيب الجلد، وهنا يكمن دور تقنية علاج "ريد كاربت" الذي يستعمل الخلايا الجزعية لهذا الغرض، ويكملان بعضهما في حال كانت البشرة غير موحدة وعليها خلايا ميتة كثيرة.

وأضافت أن الدمج بين تقنية التقشير وأحماض الفاكهة له تأثير فعال على البشرة، فإن إزالة الخلايا الميتة تسمح لمسامات البشرة بامتصاص حمض الفاكهة والذي ينتج عنه رونق ونضارة ملحوظين.

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